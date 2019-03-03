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رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة في الكونفدرالية

الأحد 03/مارس/2019 - 11:05 م
أرشيفية
أرشيفية
يسرى غازى
نجح فريق نصر حسين داى الجزائري فى الإطاحة بنظيره جورماهيا الكينى من صدارة المجموعة الرابعة بعدما تغلب عليه بهدف مقابل لا شىء فى إطار منافسات دور المجموعات فى الكونفدرالية الأفريقية.

وتصدر الفريق الجزائرى المجموعة بعد فوزه مساء اليوم الأحد على نظيره الكينى برصيد 7 نقاط ليطيح به من قمة المجموعة ليتراجع جورماهيا إلى المركز الثانى ويتجمد رصيده عند 6 نقاط.

فيما حل نادى الزمالك ثالثا بعد الفوز على بيترو أتليتكو الأنجولى برصيد 5 نقاط فى وتذيل بطل أنجولا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

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