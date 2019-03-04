الكشف على 70 طفلا من مرضى القلب في مستشفى العريش العام

نجح الفريق الطبي التابع للمعهد القومي للقلب، في إجراء عمليات قسطرة والكشف الطبي على ٧٠ طفلا مريضا بالقلب، أثناء وجوده بمستشفى العريش العام بشمال سيناء، على مدى 3 أيام متتالية، لرفع المعاناة عن المرضى وأسرهم من مشقة السفر.



وصرح الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، بأنه تم علاج الحالات التي يوجد بها عيوب القلب الخلقية (ثقب القلب) للأطفال، وتركيب أجهزة منظم ضربات القلب المؤقت والدائم، الذي يُستخدم كمقياس لضربات القلب، مشيرا إلى أن الكشف بالمجان.



ويتكون فريق المعهد القومي للقلب من الدكتورة رانيا أبو شقة، أخصائي قسطرة القلب للأطفال بالمعهد، والدكتور علي جلال، استشاري وخبير القسطرة التشخيصية والعلاجية للأطفال والبالغين، وكان يرافقهما الدكتور محمد سعيد لطفي، استشاري ورئيس قسم الأطفال بمستشفى العريش العام" سيناء.