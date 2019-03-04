قرقاش: إيران تحرج نفسها برفض حل قضية جزر الإمارات سلميا

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أن رفض إيران دعوات حل قضية الجزر الإماراتية، يضعها في موقف محرج في كل منتدى دولي.



وقال "قرقاش"، في سلسلة تغريدات على ”تويتر"، إن "الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة"، مشيرًا إلى أن "طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي، لأن احتلالها للجزر يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به".



وأضاف أن "الإمارات ومنذ اليوم الأول، تدعو لحل القضية سلميًا وعبر الحوار والتحكيم"، مشددًا على أن "رفض دعوات الإمارات السلمية لحل هذه القضية، يضع إيران في خانة حرجة".



وتابع أن ”قضية جزر الإمارات المحتلة، مثال واضح على أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع، لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال“.



واختتم قرقاش تغريداته: "هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، بالمقابل الموقف الإيراني وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخ".