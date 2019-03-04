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محافظات

5 مواقع جديدة لإنشاء مراسي مشروع الأتوبيس النهري بالمنصورة

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:32 م
5 مواقع جديدة لإنشاء
5 مواقع جديدة لإنشاء مراسي مشروع الأتوبيس النهري بالمنصورة
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، انه تم إخطار رئاسة الجمهورية بالموعد المقترح لافتتاح مشروع الأتوبيس النهري بالمنصورة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع سمير عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة نيل القاهرة للاتوبيس النهري وعدد من المسئولين بالشركة ،واطمأن محافظ الدقهلية على الإنتهاء من إنشاء 4 تاكسي و2 أتوبيس جاهزة للتشغيل فور معاينة هيئة النقل النهري لها وموافقتها على التشغيل.

وطلب شاروبيم، من رئيس الشركة إعداد الدراسات الخاصة بمد خطوط الأتوبيس النهري إلى شربين وميت غمر وميت دمسيس ،وانضم للاجتماع المهندس سعد موسى وكيل وزارة الري وعدد من مسئولي بالري بالدقهلية الذي أكد على اختيار 5 مواقع جديدة لإنشاء المراسي حسب خطة محافظ الدقهلية.

وأضاف وكيل وزارة الري، انه تقرر زيادة طول المرسى لتصل إلى 24 مترا لاستيعاب اكثر من وحدة في الوقت الواحد، واقترح مسئولو الشركة زيادة عدد الركاب من 50 راكبا إلى 100 راكب، ووافق الدكتور كمال شاروبيم على دراسة الاقتراح مع وزارة الري.

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