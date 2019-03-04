بطلات من حرم الأزهر.. هاجر تتحدى إعاقتها وتفوز ببطولة الجمهورية في الكاراتيه.. وروميساء تواصل حصد البطولات في الجمباز.. صور

بطلات من حرم الأزهر:

هاجر تتحدى إعاقتها وتفوز ببطولة الجمهورية في الكاراتيه

روميساء تواصل حصد البطولات في الجمباز

مروة تحصد بطولة إفريقيا فى رفع الأثقال



نجحت كثيرات من الطالبات الأزهريات في عالم الرياضة والبطولات، وأحدثهن هاجر خالد عبد العاطي، الطالبة الأزهرية، التي لم تمنعها إعاقتها من تحقيق حلمها في لعبة الكاراتيه وأصرت على النجاح وحصلت على أربع بطولات جمهورية تحت سن 16 عاما.



وتواصل موقع "صدى البلد" مع الطالبة هاجر للحديث عن هذا الإصرار وكيفية تحقيقه، حيث قالت هاجر، إنها تدرس بالصف الأول الثانوي الأزهري بمنطقة الفيوم الأزهرية، وبدأت لعبة الكاراتيه منذ الصف السادس الإبتدائي، لافتة إلى أن إعاقتها لم تمنعها من ممارسة موهبتها وتحقيق النجاح فيها.



وأضافت أنها حصلت على الحزام الأسود في بطولة الجمهورية أربع مرات تحت 16 سنة، كما حصلت على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية وشاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي العامين الماضيين وكانت من المراكز العشرة الأولى، كما أنها تستعد للمشاركة في المسابقة هذا العام أيضا.



وأشارت هاجر، إلى أنها تتمنى أن تصعد لبطولة كأس العالم في لعبة الكاراتيه، مؤكدة أن أى شخص يريد النجاح لابد أن يتغلب على الصعوبات التى تواجهه ولا يتوقف أمامها بل يستمر لمواصلة طريقة النجاح، وأن العائق الوحيد أمام وصولها للعالمية السن.



وأوضحت أن أهلها في المنزل يوفرون لها كل سبل الدعم والراحة ويحققون لها رغباتها حيث أنها تتميز أيضا بجانب لعبة الكاراتيه، في تأليف الشعر، كما شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي.



ولفتت إلى أنها تتعرض في بعض الأوقات لانتقادات من بعض الأشخاص ذوي المفاهيم الخاطئة الذين يظنون أن الفتاة مكانها المنزل وليس لها حقوق في أى شئ، ولكنها لا تبالي بذلك وترد عليهم بالحجة والإقناع وتفهمهم أن الفتاة لها حقوق في كل شئ والدليل أنها رغم إعاقتها حققت النجاح وهو ما لم يستطع الوصول إليه الشخص السليم.



وعن أمنيتها المستقبلية في مجال التعليم، قالت هاجر: "نفسي أدخل كلية سياسة واقتصاد وإن لم تتحقق فأريد أن أكون طبيبة نفسية".



ونصحت كل من لديه إعاقة بأي شكل بأن يواجه الحياة دون خوف، وكذلك الأهل عليهم ألا ينزعجوا من وجود طفل معاق في المنزل، فعليهم اكتشاف موهبته واستغلالها ليكون قدوة في المجتمع.



ومن هؤلاء أيضا الطالبة الأزهرية روميساء رجب زيدان، ذات الثماني سنوات، التي فازت بالمركز الأول ببطولة الأزهر للجمباز على مستوى الجمهورية لعام 2019، وكانت روميساء قد فازت ببطولة الجمهورية للجمباز للعام الثاني على التوالي وذلك خارج نطاق المعاهد الأزهرية.



وقالت روميساء لـ صدى البلد إن موهبتها ظهرت وهي في عمر عامين ، حيث كانت تحب القفز من أعلى وتتسلق باب غرفتها وهو ما لاحظته والدتها حتى قررت الاهتمام بهذه الموهبة والحاقها بأحد النوادي لممارسة رياضة الجمباز والتي تتناسب مع حركاتها الخفيفة.



وتمكنت روميساء، من تنمية موهبتها حتى تفوقت في هذه الرياضة ومن ثم شاركت في عدة مسابقات حتى حصلت في النهاية على بطولة الجمهورية للجمباز والفوز بالميدالية الذهبية العام الماضي، كما تمكنت من مواصلة النجاح وأحرزت الميدالية الذهبية هذا العام في بطولة الجمهورية والتي أقيمت في نادي المقاولون العرب.



وتابعت : مثلي الأعلى والدتي والتي توفر لي الرعاية الخاصة في المنزل وتتابعني في كل خطواتي وكذلك مدربي الكابتن محمود عاشور، وأتمنى أن أكون معلمة العاب رياضية بجانب موهبتي وأفوز ببطولات عالمية.



وأشارت الي ان زملاءها في المعهد الأزهري فخورون بها وكذلك مدرستها في الفصل "شيماء" فخورة بها جدا، والكل يعاملها على انها بطلة.



وتابعت : أعلّم صديقاتي بعض حركات الجمباز أثناء الدراسة ولكن بعض الحركات لا يعرفن أداءها لصعوبتها".



من جانبها قالت منى برغش، والدة الطفلة روميساء، لـ صدى البلد انها تؤهل ابنتها حتى تصبح بطلة عالمية وتوفر لها برنامجا غذائيا صحيا يناسب رياضتها وتمارس الجمباز والباليه يوميا لان اللعبة بها شقان الأول جمباز والآخر باليه.



وأكدت برغش ان روميساء، متفوقة دراسيا وتقديرها ممتاز فالتفوق الرياضى لم يؤثر على التفوق الدراسى.



وعقدت البطولة، تحت رعاية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وإشراف ومتابعة مدير عام الرعاية الرياضية، ومديرة إدارة المسابقات الرياضية فتيات، وتنفيذ مديرة البطولة.



وجميعنا يذكر أيضا مروة عبدالباري حلمى، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمعهد فتيات نور الإسلام التابع لإدارة أبوصوير الأزهرية بالإسماعيلية، التي شاركت منذ عامين في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال تحت 17 سنة.



واحتلت البطلة الأزهرية المركز الأول وحصلت على ثلاث ميداليات ذهبية برفع ثقل قدره 80 كيلو خطف و100 كيلو نطر ضمن منافسات وزن 58 كيلو، فيما جاءت تونس بالمركز الثانى بعد مصر، فى البطولة التى أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي واستمرت 11 يوما.



وأعربت مروة عن سعادتها بالفوز الغالي لأنها تلعب باسم منتخب مصر لرفع الأثقال، مشيرة إلى أن البطولة اشتركت فيها تونس والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا وبتسوانا ونيجيريا.



وأوضحت البطلة أن الفوز كان وراءه تدريب مستمر على مدار 3 أشهر فى الفيوم تحت إشراف ومتابعة الكابتن خالد قرنى المدير الفنى لمنتخب مصر والكابتن عبدالبارى حلمى المدرب العام للمنتخب.