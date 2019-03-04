الخشت: جامعة القاهرة تقدمت بنسبة 100% في تصنيف « QS» البريطاني

أكد الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، أن عملية إصلاح التعليم تحتاج إلى تضافر مجموعة عوامل أهمها، تغيير طرق التفكير، الإصلاح الوجداني، التعمق في علم أصول الدين وكذلك الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى خلال الفترة الحالية إلى تبني عملية إصلاح واسعة لأنه الطريق الوحيد لإحداث التقدم في كافة المجالات.





وأوضح الخُشت خلال فعاليات مؤتمر التعليم في مصر الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة ، أن تطبيق الأنظمة التعليمية المُتقدمة داخل مصر ستؤول بالفشل بصفة دائمة بسبب العقل المستقبل للتطوير ، لذلك يجب العمل على تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير حتي يكون عقل منفتح داخليا وخارجيا لاستقبال الافكار الجديدة، مضيفًا أن جامعة القاهرة انتهجت طريقة جديدة لعبور تلك المشكلة تتمثل في انطلاق مشروع « تطوير العقل المصري المُستقبل»، لمواجهة التحديات التي تواجه القضية التعليمية، من خلال تغيير طرق الامتحانات والاعتماد على أسئلة التفكير وحل المشكلات «المتعدد الصواب»، سواء كانت مقالية أو بابل شيت.



