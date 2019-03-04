محافظ كفر الشيخ يبحث خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ..صور

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أهم موضوعات وقرارات وانجازات المجلس القومى للسكان بالمحافظة، خلال العام الماضى 2018م مقارنة بعام 2017م، ومتابعة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وسبل مواجهة خطر النمو السكاني.



جاء ذلك بحضور محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمحاسب محمد الوكيل، مقرر المجلس القومي للسكان بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم استعراض أهم الموضوعات والقرارات وانجازات المجلس القومى للسكان بالمحافظة، خلال العام الماضي 2018م مقارنةً بعام 2017م، لافتًا ان هناك انخفاض في معدل المواليد من 26/1000 الى 23.9/1000 مولود كما انخفض معدل البطالة من 9.6 % الى 8.4 %.



أضاف أنه يتم مواجهة خطر النمو السكاني، ومتابعة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع كل من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة ومديرية الأوقاف والهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارات القوى العاملة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني.