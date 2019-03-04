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محافظات

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بحملة 100 مليون صحة

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:50 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ،
محمود زيدان
كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، القائمين على المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " بمحافظة كفر الشيخ، مشيدًا بجهودهم الوطنية المخلصة، وهم " الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة فديكار حسن البدوي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور طارق الشربينى السيد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إبراهيم محمد السعداوي، منسق عام الحملة، والدكتور وائل محمد سرحان، مدير المعمل المشترك.

كما كرم المحافظ والدكتور ياسر جمعة، مدير إدارة الرياض، والدكتورة رشا فكرى، مشرف إدارة الرياض، والدكتورة عبير العقدة مدير إدارة قلين، والدكتور حمادة عبدالرحمن، مدير إدارة الحامول، والدكتورة أماني القرش، مدير إدارة بيلا، والدكتور خالد مفتاح، مدير إدارة فوة، والدكتور فتوح منصور، مدير إدارة سيدي سالم، والدكتور أحمد الجندي، مدير إدارة مطوبس، والدكتور شريف الخولي، مدير إدارة كفر الشيخ، والدكتور محمد فوزي أغا، مدير إدارة دسوق، والدكتور عزت غبور، مدير إدارة بلطيم ".

وقدم المحافظ التحية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجميع العاملين بمديرية الصحة، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأجهزة الامنية والرقابية والشعبية، ووكلاء الوزارات بالقطاعات الخدمية والمصالح الحكومية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وجميع القائمين علي الحملة وأطقم التمريض والعمال الفنيين ودكاترة التحاليل والصيدليين، لجهودهم الوطنية المخلصة وتقديمهم الدعم الكامل للحملة على مدار 3 أشهر، والمساعدة في تقديم الخدمات الطبية لجميع أبناء المحافظة.
بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بحملة 100 مليون صحة
بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بحملة 100 مليون صحة
بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بحملة 100 مليون صحة
بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بحملة 100 مليون صحة

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