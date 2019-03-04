بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بحملة 100 مليون صحة

كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، القائمين على المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " بمحافظة كفر الشيخ، مشيدًا بجهودهم الوطنية المخلصة، وهم " الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة فديكار حسن البدوي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور طارق الشربينى السيد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إبراهيم محمد السعداوي، منسق عام الحملة، والدكتور وائل محمد سرحان، مدير المعمل المشترك.





كما كرم المحافظ والدكتور ياسر جمعة، مدير إدارة الرياض، والدكتورة رشا فكرى، مشرف إدارة الرياض، والدكتورة عبير العقدة مدير إدارة قلين، والدكتور حمادة عبدالرحمن، مدير إدارة الحامول، والدكتورة أماني القرش، مدير إدارة بيلا، والدكتور خالد مفتاح، مدير إدارة فوة، والدكتور فتوح منصور، مدير إدارة سيدي سالم، والدكتور أحمد الجندي، مدير إدارة مطوبس، والدكتور شريف الخولي، مدير إدارة كفر الشيخ، والدكتور محمد فوزي أغا، مدير إدارة دسوق، والدكتور عزت غبور، مدير إدارة بلطيم ".



