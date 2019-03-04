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أخبار البلد

مدبولي يصدر قرارا بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية في الصعيد

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:59 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا برقم 565 لسنة 2019 بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية في النطاق الجغرافي لعمل هيئة تنمية الصعيد.

كما أصدر مدبولى أيضا قرارا رقم 566 لسنة 2019 بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية.

ونشر القراران بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين .

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