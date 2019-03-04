مدبولي يصدر قرارا بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية في الصعيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا برقم 565 لسنة 2019 بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية في النطاق الجغرافي لعمل هيئة تنمية الصعيد.



كما أصدر مدبولى أيضا قرارا رقم 566 لسنة 2019 بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية.



ونشر القراران بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين .



