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إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:34 ص
صدى البلد
هاني حسين
قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، إنه هناك نظرية تدرس داخل جماعة الإخوان بعنوان " العنف المؤجل"، والتي تعني تأجيل تنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية والاغتيالات إلى وقت لاحق حتى تكون الفرصة سانحة.

وأضاف " ربيع " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أي فرد منتمي لجماعة الإخوان هو إرهابي بالضرورة، وتكون عقيدته إرهابية لأنه يتخلى عن الإنتماء والولاء والوطنية.

وتابع:" أي فرد في جماعة الإخوان قادر على حمل السلاح حتى السيدات، ويتم تدريبهم في الصحراء، ودرب الحرس الثوري الإيراني الآلاف من عناصر الإخوان".

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