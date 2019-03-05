إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، إنه هناك نظرية تدرس داخل جماعة الإخوان بعنوان " العنف المؤجل"، والتي تعني تأجيل تنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية والاغتيالات إلى وقت لاحق حتى تكون الفرصة سانحة.



وأضاف " ربيع " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أي فرد منتمي لجماعة الإخوان هو إرهابي بالضرورة، وتكون عقيدته إرهابية لأنه يتخلى عن الإنتماء والولاء والوطنية.



وتابع:" أي فرد في جماعة الإخوان قادر على حمل السلاح حتى السيدات، ويتم تدريبهم في الصحراء، ودرب الحرس الثوري الإيراني الآلاف من عناصر الإخوان".

