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رياضة

ريال مدريد يتطلع لتخطي إهانته من برشلونة أمام أياكس بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أياكس أمستردام الهولندي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع ريال مدريد في مواجهة اليوم، لتخطي الإهانة التي تعرض لها من غريمه التقليدي برشلونة، بعدما ألحق به الهزيمة الثانية على التوالي بملعبه ووسط جماهيره في أقل من 72 ساعة.

وودع المرينجي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بنتيجة 3-0 في الإياب يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يخسر الكلاسيكو الثاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما السبت، الماضي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ووضع الملكي قدمًا في دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على أياكس في الذهاب بنتيجة 2-1، بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بأمستردام.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم، لجهود القائد الإسباني سيرجيو راموس مدافع الفريق بسبب الإيقاف، حيث أعلنت لجنة العقوبات بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقافه مباراتين بعد تعمده للحصول على البطاقة الصفراء، خلال مشاركته في لقاء الذهاب أمام الفريق الهولندي.

كما شهدت قائمة ريال مدريد غياب ماركوس يورينتي للإصابة، وإبراهيم دياز وأودريوزلا، لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان

خط الدفاع: كارفاخال - فاييخو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ريجيلون

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - أسينسيو - إيسكو - سيبايوس

خط الهجوم: ماريانو دياز - بنزيم - بيل - فاسكيز - فينيسيوس جونيور.

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