ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكلف السكرتير المساعد برئاسة المدينة موقتا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:18 ص
محافظ كفر الشيخ يكلف
محافظ كفر الشيخ يكلف السكرتير المساعد برئاسة المدينة موقتًا
محمود زيدان
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 3283 لسنة 2019، بتكليف محمد محمود أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بصفة مؤقتة بجانب عمله الحالي، وذلك لحين شغل الوظيفة طبقًا للقانون.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر الخميس، الماضي القرار رقم 112 لسنة 2019 بندب على عبدالستار سيد أحمد مرسى، من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل بديوان عام محافظة الغربية، نقلًا من وظيفة رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ وذلك لمدة عام.

ترشيحاتنا

مجدي كامل يطلب الدعاء لنجله الأكبر: دعواتكم لأحمد ربنا يشفيه

تعرف على 4 مخاطر تقود لحرب إسرائيلية فلسطينية جديدة

هجيبلك فلوس منين.. تفاصيل انتحار زوجين بسبب مصروفات المنزل بالدقهلية

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو

دفاع البرلمان تناشد المواطنين بوقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص

جمل شرطة يرفض تناول الطعام والشراب بعد وفاة مربيه بالخدمة

برنامج موحد لقراءة عدادات الكهرباء يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

أرقام مواجهة القمة بين الأوليمبي وطنطا لحسم صدارة بحري بالقسم الثاني

وزير الإسكان: نستهدف الانتهاء من 40 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية يونيو 2020

الأزهر: يجوز الصلاة في المسجد بالحذاء بـ3 شروط

زوج غيور يقتل زوجته ويطعن أطفاله وينتحر من أعلى جرف بسبب شكوكه.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

شاهد.. إقلاع 33 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 725 سائحا

عاش هنا يوثق.. لماذا اختار إسماعيل عبد الحافظ الجيزة للاستقرار بها ؟

كفتة وبرجر وأرز بلبن.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور

وادي الجمال.. الطبيعة الخلابة ومخربشات ما قبل التاريخ في مكان واحد.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق ..فيديو
وزير الاتصالات: تقديم 25 خدمة حكومية إلكترونية للمواطنين.. فيديو
400 مشارك بمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.. فيديو
فيديو جراف| الخمور تقتل 84 شخصا بالهند وتصيب 200 آخرين بالتسمم‎‏
إخواني منشق يكشف الدور الخطير لتنظيم الأخوات داخل الجماعة الإرهابية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟