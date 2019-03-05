محافظ كفر الشيخ يكلف السكرتير المساعد برئاسة المدينة موقتا

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 3283 لسنة 2019، بتكليف محمد محمود أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بصفة مؤقتة بجانب عمله الحالي، وذلك لحين شغل الوظيفة طبقًا للقانون.



وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر الخميس، الماضي القرار رقم 112 لسنة 2019 بندب على عبدالستار سيد أحمد مرسى، من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل بديوان عام محافظة الغربية، نقلًا من وظيفة رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ وذلك لمدة عام.

