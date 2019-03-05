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أول تحرك من الأعلى لتنظيم الإعلام ضد ناشري خبر وزير النقل المفبرك ..فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
قال الإعلامي رامي رضوان، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدأ اتخاذ قرارات صارمة ضد ناشري الأخبار المفبركة، ردًا على واقعة الخبر المفبرك الخاص بتعيين وزير للنقل، الذي تداولته وسائل الإعلام.

وأوضح "رضوان"، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامجه "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد أن لجنة الشكاوى بالمجلس بدأت في رصد المواقع الإلكترونية والصحف التي نشرت أخبارًا مفبركة بشأن تعيين وزير جديد للنقل خلفًا للوزير السابق هشام عرفات.

وتابع: أن اللجنة ستجتمع اليوم للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات وفقًا للقانون، لتحديد العقوبات التي سوف تقع على الناشرين المفبركين للأخبار، حيث إن المجلس قد أعلن من قبل قراره بمنع نشر أي أخبار مجهولة المصادر.

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