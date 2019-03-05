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أحمد موسى: هيومن رايتس ووتش تستفيد من التنظيم الإرهابي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:58 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حسام الحارتي
قال الإعلامي أحمد موسي، إن منظمة هيومن رايتس ووتش، تعمل في صالح التنظيمات الارهابية وجماعة الإخوان، من أجل حمايتهم .

أضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن منظمة هيومن رايتس ووتش أبرزت تقريرا لحماية مصير الدواعش في دولة العراق، وتقوم بالدفاع عنهما.

وأوضح أن تلك المنظمة، تقوم بالدفاع عن التنظيمات الإرهابية وحمايته فقط معلقا: "منظمة تدافع عن المواطنين ولكن تتبنى الإرهاب".

وتساءل موسى بقوله: "هل هذه المنظمة تستفيد من وجود التنظيم الإرهابي داعش "، موضحا أنها خاطبت مسئولي دولة العراق من أجل اطمأن على معاملة الأسرى الداعشيين".

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