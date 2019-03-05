أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5-3- 2019



حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 37-26 في افتتاح الدورة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حتى 12 مارس الجاري.



هاني أبو ريدة يحذر من مخاطر التعصب بين الأندية. حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 37-26 في افتتاح الدورة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حتى 12 مارس الجاري.



حذر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من مخاطر التعصب بين الأندية، مشيرًا إلى أنه اطلع على تقارير إعلامية عالمية تتنبأ بنشوب ثورة ثالثة في مصر خلال هذه الحقبة، نتيجة التعصب الرياضي بين الجماهير، جاء ذلك على هامش مؤتمر نبذ التعصب الذي دعا إليه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي يقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.



انطلاق بطولة العرب للرياضة المدرسية في القاهرة والسعودية حذر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من مخاطر التعصب بين الأندية، مشيرًا إلى أنه اطلع على تقارير إعلامية عالمية تتنبأ بنشوب ثورة ثالثة في مصر خلال هذه الحقبة، نتيجة التعصب الرياضي بين الجماهير، جاء ذلك على هامش مؤتمر نبذ التعصب الذي دعا إليه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي يقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.



انطلقت البطولة العربية للرياضة المدرسية اليوم، الثلاثاء، في القاهرة وستستمر حتى 12 مارس الجاري، إلى جانب السعودية والإمارات وسلطنة عمان ولبنان والأردن وفلسطين والجزائر ومصر البلد المنظم.



تعرف على كلمة أشرف صبحي بمؤتمر نبذ التعصب انطلقت البطولة العربية للرياضة المدرسية اليوم، الثلاثاء، في القاهرة وستستمر حتى 12 مارس الجاري، إلى جانب السعودية والإمارات وسلطنة عمان ولبنان والأردن وفلسطين والجزائر ومصر البلد المنظم.





وزير الشباب يشهد مؤتمر الإعلان عن المعرض الدولى الأول للرياضة الخضراء



شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز التعليم المدنى بالجزيرة؛ للإعلان عن إقامة المؤتمر والمعرض الدولى الأول للرياضة الخضراء، والمعرض الدولى للملابس الرياضية، والمقرر عقدهما في الفترة ١٧-١٩ يونيو القادم.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية نبذ التعصب بين جماهير الأندية المصرية خلال الفترة الحالية، وقبل بداية أمم أفريقيا ٢٠١٩ التي ستستضيفها مصر في الصيف المقبل.شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز التعليم المدنى بالجزيرة؛ للإعلان عن إقامة المؤتمر والمعرض الدولى الأول للرياضة الخضراء، والمعرض الدولى للملابس الرياضية، والمقرر عقدهما في الفترة ١٧-١٩ يونيو القادم.

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5-3-2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، وزير الرياضة ومجلس الجبلاية ورئيس الزمالك فى مؤتمر نبذ التعصب.شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم فى مؤتمر نبذ التعصب والفتن، الذي نظمته رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني، ويقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بحضور المهندس هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والنائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب المصري، والكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من رؤساء الأندية وكوكبة من كبار النقاد الرياضيين والإعلاميين والرياضيين.