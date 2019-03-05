ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أياكس يطلق رصاصة الرحمة على ريال مدريد بالهدف الثالث في دوري الأبطال.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:33 م
صدى البلد
أحمد هاني
سجل فريق اياكس امستردام الهدف الثالث على ضيفه ريال مدريد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الثالث بعد قيام نصير مزراوي بإستخلاص الكرة من امام سيرجيو ريجيلون وتمريرها فى إتجاه حكيم زيياش الذي مررها إلى دوني فان دي بيك ليمررها على حدود المنطقة دوسان تاديتش الذي سددها يسارية بنجاح داخل الشباك.

وقام الحكم بعد مراجعة الـ VAR وأشار بإحتساب الهدف بعد التأكد من عدم تجاوز الكرة خط التماس.

المغربي حكيم زياش سجّل هدف أياكس في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من دوسان تاديتش، ولجأ حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، واحتسب الكرة هدف صحيح وفي الدقيقة 18 سجل دافيد ناريس الهدف الثاني بعد أن انفرد بحارس المرمى وأسكن الكرة الشباك.

ريال مدريد حامل اللقب في آخر 3 نسخ يسعى لتجنب الخروج من دور الـ16 لأول مرة منذ 2009\2010.

ترشيحاتنا

تعليق مثير من تامر أمين على أغنية شعبان عبد الرحيم الجديدة.. فيديو

أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 5-3-2019

شاهد.. أول رد من أحمد فلوكس على شائعة انفصاله عن زوجته

مطربة شهيرة تتعرض للضرب من حبيبها في بث مباشر على انستجرام.. فيديو

الكشف عن معلومات جديدة حول فضيحة قطر مع بنك باركليز

شاهد.. انهيار ثلجي يفاجئ السيارات على طريق عام في أمريكا

فيديو جراف.. الجليد الأخضر يظهر في روسيا

التفاصيل الكاملة لإقدام جدة على قتل حفيدها بسبب التبول اللاإرادي

النائب العام يأمر بحبس مدير تشغيل قطارات محطة مصر و4 آخرين

رسميًا.. إيقاف حكم مباراة الرجاء المغربي ونهضة البركان لمدة عام

خبير يكشف طريقة خداع شركات قطع الغيار المحلية للتوكيلات العالمية والمستهلكين

تاجر فاكهة يعلن عن مسابقة لاختيار زوج لابنته.. والجائزة ثروة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر
ياسر رزق: 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة
هشام طلعت مصطفى: أسعار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة غير مبالغ فيها
رزق: المؤسسات الصحفية ليست في صراع مع الحكومة وهدفنا التعاون من أجل المهنة
فيديو جراف.. الجليد الأخضر يظهر في روسيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟