أياكس يطلق رصاصة الرحمة على ريال مدريد بالهدف الثالث في دوري الأبطال.. فيديو

سجل فريق اياكس امستردام الهدف الثالث على ضيفه ريال مدريد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



جاء الهدف الثالث بعد قيام نصير مزراوي بإستخلاص الكرة من امام سيرجيو ريجيلون وتمريرها فى إتجاه حكيم زيياش الذي مررها إلى دوني فان دي بيك ليمررها على حدود المنطقة دوسان تاديتش الذي سددها يسارية بنجاح داخل الشباك.



وقام الحكم بعد مراجعة الـ VAR وأشار بإحتساب الهدف بعد التأكد من عدم تجاوز الكرة خط التماس.



المغربي حكيم زياش سجّل هدف أياكس في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من دوسان تاديتش، ولجأ حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، واحتسب الكرة هدف صحيح وفي الدقيقة 18 سجل دافيد ناريس الهدف الثاني بعد أن انفرد بحارس المرمى وأسكن الكرة الشباك.



ريال مدريد حامل اللقب في آخر 3 نسخ يسعى لتجنب الخروج من دور الـ16 لأول مرة منذ 2009\2010.

