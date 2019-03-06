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أخبار العالم

كولومبيا: الحل السلمي للأزمة الفنزويلية أولوية لنا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:54 ص
صدى البلد
أ ش أ
شدد وزير خارجية كولومبيا، كارلوس تروهيليو، على ضرورة تسوية الأزمة التي تمر بها جارتها فنزويلا، بسبل سياسية دبلوماسية، دون اللجوء إلى القوة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن "تروهيليو" قوله، إن "الحل السلمي للأزمة الفنزويلية يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لأمريكا اللاتينية... يجب على الدول الديمقراطية المشاركة في جهود التسوية أن تُظهر أنه يمكن الدفاع عن الديمقراطية سلميًا".

واعتبر الوزير الكولومبي أنه لم يتم استنفاد كل وسائل التفاوض في الحالة الفنزويلية.

وكولومبيا تعد من بين دول أمريكا اللاتينية الـ5 التي زارها زعيم المعارضة الفنزويلية المدعوم من واشنطن، خوان جوايدو، خلال جولته الأخيرة، بعد إعلانه نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

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