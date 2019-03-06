3 قروش تراجعا في سعر الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 6-3-2019

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، حيث سجّل في البنك المركزي المصري نحو 17.44 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش عن أسعار صرف أمس الثلاثاء.





وسجل في بنكي:"الشركة المصرفية العربية الدولية، البركة" 17.49 جنيه للشراء و 17.59 جنيه للبيع، وفي بنكي :"مصر إيران للتنمية، الإسكندرية" 17.47 جنيه للشراء و17.57 جنيه للبيع.





ووصل في بنوك:"عودة، المصرف الخليجي،التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم مصر، العربي الإفريقي الدولي" 17.45 جنيه للشراء و 17.55 جنيه للبيع.



