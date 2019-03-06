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اقتصاد

3 قروش تراجعا في سعر الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 6-3-2019

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:33 ص
صدى البلد
آية الجارحي
تراجعت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، حيث سجّل في البنك المركزي المصري نحو 17.44 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش عن أسعار صرف أمس الثلاثاء.

وسجل في بنكي:"الشركة المصرفية العربية الدولية، البركة" 17.49 جنيه للشراء و 17.59 جنيه للبيع، وفي بنكي :"مصر إيران للتنمية، الإسكندرية" 17.47 جنيه للشراء و17.57 جنيه للبيع.

ووصل في بنوك:"عودة، المصرف الخليجي،التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم مصر، العربي الإفريقي الدولي" 17.45 جنيه للشراء و 17.55 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك:" الأهلي اليوناني بمصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التجاري الدولي، مصر" 17.44 جنيه للشراء و 17.54 جنيه للبيع.

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