خطر الشائعات على الفرد والمجتمع بثقافة أسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث نظمت الهيئة بقصر ثقافة ديروط بالتعاون مع إدارة الأوقاف بديروط محاضرة تثقيفية بعنوان "خطر الشائعات على الفرد والمجتمع "حاضر بها فضيلة الشيخ محمود خلف عبدالراضى الذى تناول الحديث حول اللسان وأنه هو السبب الرئيسي في إحداث الفتنة والدمار من خلال بث الشائعات وهضم الحقوق من خلال الغيبة أو النميمة.



فيما استقبل قصر ثقافة ديروط أطفال روضة مدرسة شوقي زيدان ببلاو حيث بدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وقراءة بعض قصص المكتبة ثم مشاهدة إسكتش مسرحى بمسرح العرائس ولعب بعض الألعاب الترفيهية ومشاهدة بعض الأفلام الكرتونية ثم اختتمت الزيارة بعروض فنية للأطفال بمسرح القصر وذلك لاكتشاف المواهب الفنية المتميزة لديهم.



كما أقامت مكتبة صلاح شريت بريفا مسابقات ثقافية بعنوان "القرية والمدينة" مع رواد المكتبة.