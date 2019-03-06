ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ملثمون يحاولون السطو على سيارة نقل أموال بأسيوط.. وجهود أمنية لضبطهم

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:00 م
صور أرشيفية - ألاجهزة
صور أرشيفية - ألاجهزة الامنية
إيهاب عمر
تكثف أجهزة الأمن بأسيوط جهودها، لضبط لصوص حاولوا سرقة سيارة نقل أموال أثناء توجهها إلى مكتب بريد قرية "الحمام" التابعة لمركز أبنوب، بعد اعتراضهم لها وقاموا بالتعدي على سائقها.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة، من الأهالي بتعدي عدد من الأشخاص مجهولي الهوية على سيارة نقل أموال أثناء توجهها صباح اليوم، الأربعاء، إلى مكتب بريد قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب؛ إلا أن قائد السيارة بمساعدة الأهالي تمكنوا من التصدي للأشخاص المجهولين، الذين فروا هاربين.

وانتقلت قيادات مديرية أمن أسيوط، إلى مكان الواقعة لتأمين وصول الأموال إلى مكتب بريد قرية الحمام بأبنوب، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجناة الهاربين.

وقال أحد شهود العيان، إنهم فوجئوا باشخاص ملثمين قاموا باعتراض سيارة نقل أموال قادمة من أسيوط متجهة إلى مكتب بريد قرية الحمام، وحاولوا التعدي على السائق وضربه، إلا أنه استنجد بالأهالي وقاموا بالتصدي للأشخاص المجهولين وفروا هاربين.

ترشيحاتنا

أسبوع ريال مدريد المأساوي يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية

جمل يضرب عن الطعام بعد وفاة صاحبه .. صور

10 كلمات بديلة عن سجود التلاوة أثناء المواصلات.. فيديو

التضامن تنفي فيديو الاعتداء على نزيلات دار رعاية مصر القديمة

شاهد .. عمرو دياب ودينا الشربيني يتدربان في نفس الجيم .. صور

رسميا... جورماهيا يشكو حكم مباراة نصر حسين داي لـ الكاف

أحد أفراد العائلة الحاكمة بقطر يفضح تناقضات سياسة تميم.. فيديو

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترامب في ضحايا أعاصير ألاباما

محمد صلاح يمارس رياضة الركض .. صورة

مطقمين زي بعض.. الملكة إليزابيث وتيريزا ماي بنفس الملابس.. شاهد

أضرار صادمة تحدث لجسمك بسبب عدم النوم

نوال الزغبي تكشف عن سر شبابها: هفضل طول عمري صغيرة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

أكوام القمامة والنفايات الطبية تحاصر مواطني المحلة.. والأهالي: صرخنا كثيرا ارحمونا.. صور

أسفر عن ١٥ قطعة متميزة.. ختام سمبوزيوم النحت الدولى فى أسوان.. 7 أطفال يشاركون بـ 35 عملا للمرة الأولى.. صور

دوقة ساسكس تكشف مخاوفها من الدجاج المغسول بالكلور في الولايات المتحدة

فيديو

سفيرنا ببكين: مصر تلعب دورا مهما لتعزيز علاقة الصين بأفريقيا .. فيديو
الفيروسات الكبدية: العالم يسعى لنقل خبراتنا من خلال 100 مليون صحة.. فيديو
بث مباشر.. اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
تجربة لإبطال روبوت مفعول عبوتين ناسفتين.. فيديو
الصحة: 4.5 مليون طالب مستهدفين خلال حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟