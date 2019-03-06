ملثمون يحاولون السطو على سيارة نقل أموال بأسيوط.. وجهود أمنية لضبطهم

تكثف أجهزة الأمن بأسيوط جهودها، لضبط لصوص حاولوا سرقة سيارة نقل أموال أثناء توجهها إلى مكتب بريد قرية "الحمام" التابعة لمركز أبنوب، بعد اعتراضهم لها وقاموا بالتعدي على سائقها.



كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة، من الأهالي بتعدي عدد من الأشخاص مجهولي الهوية على سيارة نقل أموال أثناء توجهها صباح اليوم، الأربعاء، إلى مكتب بريد قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب؛ إلا أن قائد السيارة بمساعدة الأهالي تمكنوا من التصدي للأشخاص المجهولين، الذين فروا هاربين.



وانتقلت قيادات مديرية أمن أسيوط، إلى مكان الواقعة لتأمين وصول الأموال إلى مكتب بريد قرية الحمام بأبنوب، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجناة الهاربين.



وقال أحد شهود العيان، إنهم فوجئوا باشخاص ملثمين قاموا باعتراض سيارة نقل أموال قادمة من أسيوط متجهة إلى مكتب بريد قرية الحمام، وحاولوا التعدي على السائق وضربه، إلا أنه استنجد بالأهالي وقاموا بالتصدي للأشخاص المجهولين وفروا هاربين.