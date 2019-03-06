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شاهد.. أسرع سيارة خارقة صديقة للبيئة بـ 2 مليون يورو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:28 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "euronews"، لقطات كشف عن أسرع سيارة خارقة صديقة للبيئة من إنتاج أوتوموبيلي بينينفارينا، والتي جرى عرضها في معرض جنيف الدولي للسيارات.

وتتميز سيارة باتيستا الكهربائية بسرعة قصوى تتجاوز 350 كلم في الساعة، يمكن تصنيفها واحدة من أسرع السيارات على هذا الكوكب، وتقول الشركة إنه بتوفير ظروف معينة من الممكن الوصول بهذه السيارة إلى نموذج أسرع.

وقال مايكل بيرشكي، الرئيس التنفيذي لشركة أوتوموبيلي بينينفارينا، إن باتيستا هي أحدث سيارة خارقة في العالم مستوحاة من الماضي الأسطوري، وتجمع بين الإلهام الحقيقي والابتكار، فالكهرباء تفتح الباب على مستوى جديد من الأداء ومستقبل يخلو من الانبعاثات، في حين أن شغف واحترام تاريخ السيارات يحدد كيف تبدو هذه السيارة المميزة، نهدف لتكون باتيستا رمزًا كلاسيكيًا ومستقبليًا في عالم السيارات، وأن تكتب صفحتها الخاصة في كتب تاريخ السيارات، موضحًا أنه ستطرح العام المقبل، بتكلفة 2 مليون يورو.

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