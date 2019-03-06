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تعليم

الموافقة على انشاء جامعة بالأقصر والاستقلال عن جنوب الوادى

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:41 م
صدى البلد
يوسف رجب
وافق مجلس جامعة جنوب الوادى بجلسته الطارئة التى عقدت صباح اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على استقلال فرع الجامعة بالأقصر ليصبح جامعة الأقصر.

ووافق المجلس على انشاء كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الجامعة بقنا، كما تمت الموافقة على إقامة مهرجان الفروسية لطلاب الجامعات هذا العام على مستوى جامعه جنوب الوادى والمعاهد وكليات فرع الأزهر بقنا والمدارس بمحافظه قنا تمهيدا لإقامته العام القادم.

وأشار الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة، إلى أن المجلس وافق على مقترح اللائحة الجديدة لقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب.

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