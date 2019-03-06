بقرار من الإمام الأكبر.. محمد عبدالعاطي منسقا عاما لبيت العائلة المصرية

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبدالعاطي عباس، عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقليوبية، بالقيام بعمل المنسق العام لبيت العائلة المصرية.



ويُهدف بيت العائلة المصرية الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويتناوب على رئاسته شيخ الازهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن من خلال العمل على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.

