كرم جبر: الحكومة وافقت على زيادة البدل ٢٥% بجهد ضياء رشوان..فيديو

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الفترة المقبلة ستشهد أحتفالية كبيرة وهو انتخابات نقابة الصحفيين، معلقا " انتخابات النقابة بتكون عيد للصحفيين والكل بيتواجد من الصبح" .



وطالب من جميع الصحفيين بالمشاركة فى الانتخابات والعمل على حل المشكلات واختيار من يمثلهم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الدولة قامت برفع بدل التكنولوجيا الذى يحصل عليه جميع الصحفيين بجهد المرشح لمقعد نقيب الصحفيين ضياء رشوان.



وأشار إلى أن، الزيادة جاءت بنسبة 25 %، وقدم كرم جبر الشكر لـ ضياء رشوان على ما قام به زيادة البدل وأوضح أن الدولة لن تقوم بطرد أى صحفى فى أى مؤسسة والدولة تدعم الصحف الورقية .



وأكد جبر، إن الحكومة ليست معنية بتحويل أى جريدة ورقية إلى موقع إلكترونى، موضحًا أن دور الحكومة أكبر من ذلك.



وأضاف، أن اجتماع الحكومة جاء لمناقشة بعض الاشياء منها " ديون كثيرة على المؤسسات الصحفية للدولة وهناك أصول غير مستغلة من جانب المؤسسات الصحفية .



وأوضح أن أستغلال أصول المؤسسات الصحفية يجعلها تكتفى ذاتيًا و لا تحتاج إلى دعم الدولة، وكشف أن دعم الحكومة للمؤسسات الصحفية انخفض للثلث مقارنة بما سبق تشكيل الهيئة الوطنية، وكشف أن أصول المؤسسات الصحفية ملك أصحابها وجمعيتها العمومية وليست ملك الحكومة.



وأشار إلى أن، الحكومة لا تمتلك قرار إغلاق المؤسسات الصحفية كما أشيع فى الفترة الأخيرة، بأن جريدة ستدمج مع أخرى ويتم غلق أخرى.



وأوضح أن الحكومة حريصة على المؤسسات الصحفية القومية وهناك ارتفاع كبير فى أسعار منتجات الصحف سواء من الأوراق والأحبار.