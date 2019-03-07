السعودية تعلن طرح شركة أرامكو للاكتتاب خلال عامين

نقلت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الخميس عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله إن الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو للاكتتاب سيتم في غضون عامين.



وكان الفالح قال في يناير كانون الثاني إن أرامكو ستُدرج بحلول عام 2021.



ونقلت الصحيفة عن الفالح قوله خلال زيارته لمقر الشركة يوم الأربعاء إن المملكة "تصّدر ما بين 7-8 ملايين برميل من النفط الخام يوميا."

