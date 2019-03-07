سعر الذهب اليوم الخميس 7 -3- 2019

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس 7 مارس 2019، داخل الأسواق، ولم تشهد أي تحركات عن تعاملات الأمس.



وسجل الجرام عيار 21 نحو 625 جنيهًا، وعيار 24 نحو 714 جنيها، وعيار 18 نحو 536 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5004 جنيهات، وسجل السعر العالمي 1284 دولارًا للأوقية.



وفقدت أسعار الذهب ما يقرب من 20 جنيها في الجرام الواحد في خلال الستة أيام الأولى من شهر مارس؛ بسبب التراجع الكبير في الأسعار العالمية للذهب، الأمر الذي أدى إلى تراجع وانخفاض في أسعار السوق المحلى.



يذكر أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحديد أسعار الذهب، على رأسها اتجاهات المستثمرين، وسعر الدولار في أسواق الصرف العالمية، إضافة إلى أسعار البترول والتوترات المالية والسياسية، والعرض والطلب.