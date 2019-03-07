توسعة محطة مياه الشرب بمدينة دشنا بتكلفة 120 مليون جنيه

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مشروع توسعة محطة مياه الشرب بمدينة دشنا، وذلك في إطار سعي المحافظة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، ورافقه عدد من القيادات التنفيذية.



وقال "الهجان"، إن مشروع توسعة المحطة سيساهم فى رفع طاقتها من 400 لتر/ ثانية إلى 800 لتر/ ثانية بما يعادل 68 ألف متر مكعب يوميا، مشيرًا إلى أن التكلفة المالية للمشروع تصل إلى 120 مليون جنيه بنسبة تنفيذ إجمالية تصل إلى 65 %.



وأضاف أنه سيتم ربط المحطة بشبكة المياه القائمة بمدينة دشنا والقرى التابعة لها فور الانتهاء من تنفيذها تمهيدًا لبدء ضخ المياه للمواطنين لتلبية احتياجات الأهالي من المياه النقية، مؤكدا أن قطاع مياه الشرب شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية فمنذ عام 2014 بلغ اجمالي حجم الإنفاق في هذا القطاع مليار و539 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعا بتكلفة 605 ملايين جنيه ساهمت فى توصيل مياه الشرب للمواطنين بنسبة 98.5% كما يجرى تنفيذ 23 مشروعا بين إنشاء جديد ورفع كفاءة لمحطات المياه ومحطات الرفع بطاقة إنتاجية 166 الف م3/ يوم بتكلفة مالية تصل الى 934 مليون جنيه سوف تساهم في توصيل المياه النقية لجميع المواطنين في القرى والجوع.