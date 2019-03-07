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محافظات

تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس 07/مارس/2019 - 10:19 ص
تقرير مع الداعية
تقرير مع الداعية فاطمة موسي تعمل بالوعظ داخل مسجد الفتح وابو
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس ٢٧ سفينة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد ٤ سفن حاويات وغادر الميناء ٥ سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول ٤ سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة البضائع العامة SAFI والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها ٨٤ مترا والغاطس ٦ امتار، وذلك لشحن ٣٠٠ طن خشب و٧٥٠ طن بصل.

ومتواجد على الأرصفة ٣ سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

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