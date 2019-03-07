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ختام فعاليات دورة تربية ورعاية الدواجن بزراعة البحيرة .. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 12:37 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شهدت مديرية الزراعة بالبحيرة اليوم ختام البرنامج التدريبى لتربية ورعاية الدواجن والذى أقيم تحت رعاية الدكتورة إكرام تركى رئيس الإدارة المركزية للتدريب والمهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل الوزارة ، الفترة من 17 فبراير حتى 7 مارس 2019 بقاعة التدريب بالمديرية لحملة المؤهلات المتوسطة وما دون مؤهل وتم منح المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية فى آخر الدورة.

وتضمنت الدورة عدة محاضرات منها للمهندس محمد الزواول وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والذى ألقى محاضرة حول دور الأمان الحيوى والبعد الوقائى لنجاح التربية وألقى المهندس ناجى حسن مدير عام الزراعة محاضرة  عن الأهمية الاقتصادية للدواجن.

وتمكن المهندس كامل فتح الله سيف النصر مدير إدارة الإنتاج الحيوانى من إلقاء محاضرة عن أنواع الدواجن والشروط الواجب مراعاتها فى التربية والدكتور على عرفت منصور رئيس قسم الدواجن والذى تحدث عن تربية وتغذية دجاج التسمين والدجاج البياض و المهندس محمد احمد مكى تحدث عن التربية والرعاية للبط والإوز واهم الأمراض.

كما ألقت الدكتورة نهال كمال برتو رئيس قسم الرقابة على الأعلاف عن أنواع العلائق ومكونات كل نوع وطرق التغذية المثلى للدجاج كما القى المهندس احمد محمد كردى مدير عام الإرشاد الزراعى محاضرة عن دور الإرشاد فى تنمية الثروة الداجنة.

وتحدث المهندس محمد عبد المنعم فايد عن التسويق ودورة فى نجاح التربية كما ألقى المحاسب إبراهيم فهمى زايد مدير عام الشئون المالية والإدارية محاضرة عن كيفية عمل دراسة الجدوى فى المشروعات الصغيرة ومشروعات الثروة الداجنة وأهمية التربية المنزلية كمشروع صغير. 

وقام اليوم مدير عام الزراعة بالبحيرة ومدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندسة حنان عويس مدير التدريب بتوزيع شهادات التقدير للدارسين الذين اجتازوا الدورة بامتياز.
ختام فعاليات دورة تربية ورعاية الدواجن بزراعة البحيرة .. صور
ختام فعاليات دورة تربية ورعاية الدواجن بزراعة البحيرة .. صور
ختام فعاليات دورة تربية ورعاية الدواجن بزراعة البحيرة .. صور
ختام فعاليات دورة تربية ورعاية الدواجن بزراعة البحيرة .. صور
ختام فعاليات دورة تربية ورعاية الدواجن بزراعة البحيرة .. صور
ختام فعاليات دورة تربية ورعاية الدواجن بزراعة البحيرة .. صور
ختام فعاليات دورة تربية ورعاية الدواجن بزراعة البحيرة .. صور
ختام فعاليات دورة تربية ورعاية الدواجن بزراعة البحيرة .. صور
ختام فعاليات دورة تربية ورعاية الدواجن بزراعة البحيرة .. صور
ختام فعاليات دورة تربية ورعاية الدواجن بزراعة البحيرة .. صور

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