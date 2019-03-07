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اقتصاد

الدولار يسجل أدنى تراجع له منذ عامين فى نهاية تعاملات الأسبوع

الخميس 07/مارس/2019 - 02:55 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
واصل الدولار تراجعه بنهاية تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 7 مارس 2019 ليسجل أدنى مستوى له منذ عامين، حيث انخفض ببنك الأهلي ومصر بنحو 3 قروش عن التعاملات الصباحية ليسجل نحو 17.41 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع، مقابل 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

كما خسر الدولار نحو 3 قروش بالبنك العربى الافريقى الدولى ليسجل نحو 17.41 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجارى الدولى نحو 17.41 جنيه للشراء و17.51 جنيه للبيع.

وسجل الدولار ببنك الإسكندرية نحو 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع بينما سجل بالمصرف المتحد نحو 17.41 جنيه للشراء و17.51 جنيه.

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