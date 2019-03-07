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حوادث

ضبط أفريقى بـ 3 قطع ذهب وفضة بميناء أرقين البرى

الخميس 07/مارس/2019 - 04:29 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط راكب أفريقى الجنسية بمنفذ أرقين البرى، وبحوزته 3 قطع يشتبه أن تكون لمعدنى الذهب والفضة.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بإدارة شرطة منفذ أرقين البرى من ضبط المدعو مجدي.م. س -مواليد 1972 يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية وبحوزته 2 قطعه مستديرة الشكل صغيرة الحجم يشتبه أن تكون لمعدن الذهب تزن حوالى "82" جراما و قطعه مستطيلة الشكل يشتبه أن تكون لمعدن الفضه وزنت حوالى (100) جرام مخفاه داخل إحدى حقائبه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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