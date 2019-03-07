ضبط أفريقى بـ 3 قطع ذهب وفضة بميناء أرقين البرى

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط راكب أفريقى الجنسية بمنفذ أرقين البرى، وبحوزته 3 قطع يشتبه أن تكون لمعدنى الذهب والفضة.
تمكنت إدارة البحث الجنائى بإدارة شرطة منفذ أرقين البرى من ضبط المدعو مجدي.م. س -مواليد 1972 يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية وبحوزته 2 قطعه مستديرة الشكل صغيرة الحجم يشتبه أن تكون لمعدن الذهب تزن حوالى "82" جراما و قطعه مستطيلة الشكل يشتبه أن تكون لمعدن الفضه وزنت حوالى (100) جرام مخفاه داخل إحدى حقائبه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت إدارة البحث الجنائى بإدارة شرطة منفذ أرقين البرى من ضبط المدعو مجدي.م. س -مواليد 1972 يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية وبحوزته 2 قطعه مستديرة الشكل صغيرة الحجم يشتبه أن تكون لمعدن الذهب تزن حوالى "82" جراما و قطعه مستطيلة الشكل يشتبه أن تكون لمعدن الفضه وزنت حوالى (100) جرام مخفاه داخل إحدى حقائبه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.