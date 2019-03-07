واشنطن تنفي وجود ضغوط لوضع أي جدول زمني للانسحاب من سوريا

نفى قائد القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل اليوم "الخميس"وجود ضغوط لوضع أي جدول زمني للانسحاب من سوريا.



وأكد فوتيل وفقا لقناة " الحرة " الأمريكية أن انتهاء المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال بعيدا وأن المتشددين لا يزالو غير تائبين ومستعدين للعودة إلى القتال رغم القضاء على قاعدتهم في سوريا.



وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن الإرهابيين الخارجين من الباغوز آخر جيب لداعش في شمال شرق سوريا

