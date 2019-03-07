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فن

خالد سليم يدخل المستشفى لـ تعرضه لوعكة صحية

الخميس 07/مارس/2019 - 07:29 م
صدى البلد
محمد نبيـل
نشر الفنان خالد سليم صورة له من على سرير المرض بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وخضع لبعض الفحوصات حتى تم تركيب بعض المحاليل له.

وكتب خالد في تعليقه على الصورة "الحمد لله قدر ولطف"، وكان نشر قبلها بساعات دعاء "اللهم رب الناس، اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاءً لا يغادر سقمًا".

وحرصت زوجته خيرية، على طمأنة أصدقائه ومتابعي حسابها على "الانستجرام"، عبر خاصية "ستوري"، ونشرت صورة مكتوب عليها "الحمد لله خالد بخير".
خالد سليم يدخل المستشفى لـ تعرضه لوعكة صحية

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