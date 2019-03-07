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رياضة

شاهد.. إنقاذ أسطوري من مدافع الاتحاد السكندري لمرماه أمام الإنتاج الحربي

الخميس 07/مارس/2019 - 08:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
أنقذ محمد رزق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مرمى فريقه من هدف محقق، فى المباراة التى تجمع زعيم الثغر أمام مضيفه الإنتاج الحربي فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الممتاز.

وقى الدقيقة 43 من زمن المباراة، انطلق أحمد رؤوف مهاجم فريق الإنتاج الحربي بتمرية من وسط الملعب لينفرد بالحارس الهاني سليمان ويضع الكرة من أعلى حارس الاتحاد، لكن انقضاض رائع من مدافع زعيم الثغر محمد رزق ليمنع الكرة من تجاوز خط المرمى لترتطم بالعارضة وتخرج الكرة الى ضربة ركنية.

الاتحاد السكندري يحتل المركز 15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من 23 مباراة، بينما يحتل الانتاج الحربي المركز السابع برصيد 31 نقطة جمعها من 24 لقاء.

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