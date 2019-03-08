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فن

شاهد.. أحدث صور سارة الشامي بإطلالة جديدة

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:00 ص
سارة الشامي
سارة الشامي
محمد بدران
نشرت النجمة سارة الشامي صورة جديدة لها بلوك ربيعي جديد عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

حيث علقت النجمة سارة الشامي علي الصورة قائلة "اسف انا فقط لم استطع ان اختار" مانال اعجاب متابعيها".

يذكر أن آخر أعمال النجمة سارة الشامي مسلسل "رحيم" في ٢٠١٨ بدور ريم حلمي ومسلسل "الأب الروحي ج٢" في ٢٠١٨ بدور ندي العطار و حاليًا مسلسل "أنا شيري دوت كوم" في ٢٠١٩.


شاهد.. أحدث صور سارة الشامي بإطلالة جديدة
شاهد.. أحدث صور سارة الشامي بإطلالة جديدة
شاهد.. أحدث صور سارة الشامي بإطلالة جديدة

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