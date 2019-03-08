ياسمين الخطيب تتألق بفستان أحمر في أحدث طلاتها.. صور

نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»



وظهرت ياسمين بطلة مميزة، حيث ارتدت اللون الأحمر الجذاب وعلّقت عليها: «صباح الياسمين» نالت إعجاب متابعيها وانهالت التعليقات على الصورة".



جدير بالذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب تشارك تامر أمين في تقديم برنامجه "آخر النهار".

