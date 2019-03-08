أحمد مجدي: إقالة مدير معهد القلب القومي أمر غريب.. فيديو

قال الإعلامى أحمد مجدى، إن مواقع السوشيال ميديا فى حالة قلق منذ أمس وبالتحديد بعد قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإقالة الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب القومى، وإحالته للتحقيق .





وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج " صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الأمر الغريب فى القصة أن الجميع لاحظ نشاط مدير المعهد والوزارة أشادت به .





ووصف مجدي تصريح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أمس بأنه غريب،حيث قال إن هناك تقصيرا فى مهام الدكتور شعبان.





ونوه مجدي إلى أن وزارة الصحة منذ شهر تقريبا أشادت بما يتم تنفيذه فى معهد القلب والقيام بإنجاز عدد كبير من قوائم الانتظار.



