أبوريدة ومجاهد ونجوم التحكيم فى تأبين الراحل محمود عثمان

لبى المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد دعوة الحكم الدولي سمير محمود عثمان لتأبين والده الراحل محمود عثمان الحكم الدولي الأسبق وأيقونة التحكيم المصري والعربي في الذكرى الرابعة لرحيله بنادي طلعت حرب بإمبابة.





وحرص عدد كبير من نجوم ورموز التحكيم على الحضور من بينهم توفيق السيد رئيس منطقة حكام القاهرة ومحمد فاروق الحكم الدولي وأيمن دجيش الحكم الدولي المساعد وناجي الدمنهوري سكرتير عام لجنة الحكام الرئيسية السابق وأحمد أبو العلا الحكم الدولي وعضو اللجنة الرئيسية وفهيم عمر الحكم الدولي وعاطف حسين ونور سعيد الحكم المساعد والحكمان أحمد صلاح ومحمد صلاح عبدالفتاح والحكم الدولي محمد الحنفي وهاني خيري الحكم المساعد والمساعد شريف عبدالله والدكتور عزب حجاج المدير التنفيذي للجنة الحكام ونجله الحكم حسام عزب حجاج.



