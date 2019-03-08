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أخبار العالم

تحطم مقاتلة هندية على حدود باكستان

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:33 م
مقاتلة هندية
مقاتلة هندية
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الجيش الهندي أن مقاتلة من طراز "ميج-21" تابعة لسلاح الجو الهندي تحطمت، اليوم الجمعة، في ولاية راجستان عند الحدود مع باكستان، خلال تنفيذها "مهمة روتينية".

وذكر الجيش في بيان، أن المقاتلة التي أقلعت من قاعدة نال الجوية في راجستان تحطمت قرب مدينة بيكانر (الواقعة على بعد نحو 100 كلم عن الحدود الباكستانية)، مضيفا أن الطيار قفز بمظلته بسلام من المقاتلة المنكوبة.

وأعلن الجيش، تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. ونشرت وسائل إعلام ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا من موقع تحطم المقاتلة.

يأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد بعد تفجير انتحاري دموي وقع في ولاية كشمير وجامو الهندية وأسفر عن مقتل 40 عنصرا على الأقل من أجهزة الأمن الشهر الماضي، وتبنته جماعة "جيش محمد" الإرهابية والتي تتخذ من باكستان مقرا لها.

وبلغ التوتر بين الجارتين النوويتين ذروته الأسبوع الماضي، إذ أعلنت الهند عن شنها غارات جوية على معسكر لـ"جيش محمد" في الأراضي الباكستانية والقضاء على نحو 300 مسلح.

وبعد يوم من ذلك، أعلنت باكستان عن إسقاط مقاتلتين هنديتين في معركة جوية فوق حدود البلدين، فيما ذكرت الهند أن سلاح جوها أسقط مقاتلة باكستانية وخسر إحدى مقاتلاته.

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