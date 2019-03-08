ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول أممي: تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ضروريان لتحقيق السلام والتنمية

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:58 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ضروريان لتحقيق السلام والأمن والتنمية على المدى الطويل وأن هذا الأمر تضمنته الأجندة الأممية 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 وكذلك من خلال سلسلة من اتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة.

وقال المنسق الأممي في لبنان - في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة – إن المرأة اللبنانية استطاعت تحقيق العديد من الجهود والتضحيات والإنجازات في مختلف المجالات، مشجعا على تكثيف مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.

وأضاف "المرأة في لبنان تقدم إسهامات جديرة بالثناء في مختلف المجالات، سواء في مجال السياسة والصحافة والمحاماه والقضاء والهندسة والطيران والقطاع المصرفي والتعليم والقطاع الأمني والعسكري والعديد من المهن الأخرى".. مشيرا إلى أنه يجب بذل المزيد من الجهود لضمان وصول المرأة إلى مناصب قيادية.

ورحب المنسق الأممي بالتمثيل المتزايد للمرأة في الحكومة اللبنانية الحالية، معربا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى زيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي في لبنان لافتا إلى أن الحكومة الحالية تضم 4 نساء من بين 30 وزيرا إلى جانب وجود 5 نساء فقط يخدمون في المجلس النيابي اللبناني الذي يضم 128 عضوا.

وأكد أن الأمم المتحدة من خلال مختلف وكالاتها وصناديقها وبرامجها مستعدة لدعم لبنان في تحقيق هدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تماشيا مع الجهود الأوسع لتعزيز التنمية المستدامة في لبنان واستقراره وأمنه.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس منذ العام 1975.

موضوعات متعلقة

مؤسسات دولية تقرع جرس البورصة دعماً لتمكين المرأة المصرية.. صور

وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يعقد جلسة حول التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

«وفدنا لدى الأمم المتحدة» يعقد أحاديث جانبية ضمن دورة لجنة المرأة بنيويورك

هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تهنئ المجلس القومي للمرأة على القانون الجديد للمجلس

مايا مرسي تستعرض ما تحقق من أجندة 2030 بـ"ستوكهولم الدولي"

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بدمج رحمة خالد في الإعلام

ترشيحاتنا

واشنطن تتسبب في هبوط جديد لليرة التركية

نتائج دوري ابطال اوروبا.. يونايتد في دور الـ8 وخروج الريال وسان جيرمان الأبرز.. فيديو

تاجر مخدرات غبي.. يحمل 15 ألف قرص مخدر في كيس شفاف داخل كمين

أحمد مجدي: إقالة مدير معهد القلب القومي أمر غريب.. فيديو

البلوك وحذف الصور وإلغاء المتابعة.. طرق النجوم للإعلان عن مشاكلهم الزوجية

نجاة رئيس دولة عربية من محاولة اغتيال

في ذكرى ميلاد شرير السينما ..عادل أدهم: بكره شكلي.. وبمل بسرعة | نوستالجيا

4 أنواع من الطعام تساعد على إطالة الشعر .. فيديو

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد الأسبوع المقبل.. فيديو

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

صديق اليوم عدو الغد .. كيف أفسدت زوجة النحاس علاقة الزعيم الوفدي برفيقه مكرم عبيد باشا

موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

عمة أسير فلسطينى تحكي معاناتهم من جنود الاحتلال.. فيديو
والد الشهيد عمرو عبد الظاهر: زرعنا فيه الحب والإخلاص للوطن.. فيديو
النائب العام السعودى يوجه بالقبض على مواطن يثير النعرات القبلية..فيديو
الطريقة الصحيحة لوضع اللوسيون على الشعر.. فيديو
والدة الشهيد رمضان عثمان: ابني تمنى الشهادة ونالها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟