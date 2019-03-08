فقرة بدنية واستشفائية في مران الاهلي استعدادًا لـ فيتا كلوب

أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة مطولة من التدريبات البدنية والاستشفائية مع بداية المران الجماعي للفريق، اليوم.



وقاد اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، لاعبي الاهلي في فقرة التدريبات البدنية لمدة ٢٠ دقيقة في مران الفريق.



ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.