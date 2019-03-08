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فن

رابح صقر ونوال الكويتية يحييان حفلا بمدينة الأحساء السعودية

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:31 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تنظيم حفل غنائي بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، في مدينة الأحساء، يقدمه المطرب السعودي رابح صقر، والمطربة نوال الكويتية، وذلك يوم الجمعة 29 مارس الجاري.

من ناحية أخرى تجاوزت إجمالي مشاهدات أغاني ألبوم الفنان السعودي رابح صقر الجديد "رابح 2019"، حاجز الـ5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، في الوقت الذي لا تزال أغنية "على كيفك" هي الأكثر استماعًا في الألبوم، برصيد 2 مليون و100 ألف مشاهدة.

وطرحت "روتانا" أغنية «الصمت»، من ألبوم رابح_صقر_2019، وهي من كلمات: تركي آل الشيخ، وألحان: رابح صقر، بعدها تم طرح باقي الألبوم في أخر ديسمبر الماضي، ويتضمن ألبوم رابح صقر، 7 أغاني.
رابح صقر ونوال الكويتية يحييان حفلا بمدينة الأحساء السعودية

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