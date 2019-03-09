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ثقافة

المرأة ودورها في التنمية في ندوة بدار الكتب.. الثلاثاء

السبت 09/مارس/2019 - 07:48 م
دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق القومية
طارق موسى
تقيم دار الكتب المصرية بالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة ندوة في إطار الاحتفال بالمرأة المصرية في مائة عام بعنوان "المرأة ودورها في التنمية "، الثلاثاء القادم بدار الكتب.

يتحدث في الندوة كل من السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية ، وعضو المجلس القومي للمرأة ، والسيدة منى الصغير أمين عام المنتدى العالمي للإعلام والتنمية، مصر، وعضو اللجنة التنفيذية للبرامج التليفزيونية باتحاد البث الأوروبي بجينيف سابقا، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، ود. ماجدة محمود كبير مراسلين بالتليفزيون المصري، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجد مصر للإعلام والتنمية، وعضو المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة.

بالإضافة إلى تكريم ثلاث من سيدات مصر البارزات في مجالات الأدب والإعلام والعمل الثقافي هن الكاتبة هاله البدري والفنانة ناديه الشابوري والإعلامية حكمت الشربيني وذلك ضمن صالون الشباب ولقاء الأجيال بدار الكتب والوثائق القومية.

تعد الصالون وتديره الشاعرة شريفة السيد تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ود. هشام عزمي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. وبإشراف الأستاذ محمد سيد عبده، مدير عام إدارة المكتبات بالهيئة.
المرأة ودورها في التنمية في ندوة بدار الكتب.. الثلاثاء

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