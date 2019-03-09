بيكيه يتعادل لبرشلونة أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي برشلونة ورايو فايكانو، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثلهما ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.



أحرز راؤول دي توماس هدف التقدم لرايو في الدقيقة 24 ، قبل أن يعادل جيرارد بيكيه النتيجة للفريق الكاتلوني في الدقيقة 38 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثلهما بين الفريقين.



ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة ، بينما يحتل رايو فايكانو المركز التاسع عشر برصيد 23 نقطة.