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رياضة

بيكيه يتعادل لبرشلونة أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

السبت 09/مارس/2019 - 08:25 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي برشلونة ورايو فايكانو، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثلهما ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

أحرز راؤول دي توماس هدف التقدم لرايو في الدقيقة 24 ، قبل أن يعادل جيرارد بيكيه النتيجة للفريق الكاتلوني في الدقيقة 38 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثلهما بين الفريقين.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة ، بينما يحتل رايو فايكانو المركز التاسع عشر برصيد 23 نقطة.

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