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أخبار العالم

مقتل وإصابة 22 شخصاً في إطلاق نار داخل نادٍ ليلي بالمكسيك

السبت 09/مارس/2019 - 09:17 م
لحظة الهجوم على الملهى
لحظة الهجوم على الملهى الليلي
رويترز
لقى حوالي 15 شخصًا مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار داخل ملهي ليلي في ولاية جواناخواتو بالمكسيك. 

ولم يتضح على الفور الجهة التي تقف وراء ارتكاب الجريمة.. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من الرجال المسلحين انطلقوا في ثلاث شاحنات في نادي "لا بلايا" للرجال في مدينة سالامانكا، واقتحموا المبنى وفتحوا النار.

وتقع مدينة سالامانكا في ولاية جواناخواتو، التي تعتبر المنطقة الصناعية في المكسيك، وتضم كبريات شركات السيارات في العالم، إلا أنها تعاني من ارتفاع معدلات العنف حيث تضاعفت نسب القتل خلال العام الماضي، مما يجعلها من أخطر المناطق في البلاد، وذلك وفقا للاحصاءات الحكومية. 

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