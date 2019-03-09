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والدة شهيد توجه رسالة شديدة اللهجة لـ أمهات الإرهابيين.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 09:33 م
صدى البلد
هاني حسين
قالت عزة فتحي والد الشهيد محمد علي زين الدين، اننا ضحينا بأبنائنا حتى تبقى مصر، مضيفة:" ضحيت بأبني حتى يتحقق الأمن والأمان".

وأضافت "فتحي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلة:"ربنا ينصر جيشنا وشرطتنا على العناصر الإرهابية التي تستهدف مصر".

ووجهت رسالة شديدة اللهجة لأمهات الإرهابيين، قائلة:" يا حسرة قلبك على ابنك اللي لما بيموت محدش يستر أجسادهم بتراب مصر، ولازم توعي ابنك عميل للخونة، ولو مش عجباك مصر سيبوها لينا إحنا راضيين بيها وهنفضل ندافع عنها لحد لما نموت فداء لها".

وتابعت:" أشعر بالأمن والأمان في مصر وعمري ما حسيت بالأمن والأمان إلا في مصر، ولازم نرحم مصر ونقف خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة".

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