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رياضة

جوارديولا يكشف حقيقة انتقاله لتدريب يوفنتوس

السبت 09/مارس/2019 - 10:11 م
صدى البلد
القسم الرياضي
علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على شائعات انتقاله لتدريب يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل.

وكانت الكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة قد ربطت جوارديولا بالانتقال لتدريب نادي السيدة العجوز الموسم المقبل، خلفًا لماسيمليانو أليجري.

ونفى جوارديولا هذه الشائعة قائلًا: "لدي سنتين في عقدي، والانتقال مستحيل ما لم تتم إقالتي، سأبقى هنا لسنتين وربما أكثر، لن أذهب إلى يوفنتوس في السنتين القادمتين".

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 74 نقطة ، بعد فوزه في مباراة اليوم على حساب نظيره واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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