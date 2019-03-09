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رياضة

شبيبة الساورة يخطف الصدارة من الأهلي بثنائية فى شباك سيمبا.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:09 م
صدى البلد
نور عادل
اقتنص فريق شبيبة الساورة الفوز من سيمبا التنزاني بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم السبت بإستاد ييشار في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

افتتح فريق شبيبة الساورة التسجيل عن طريق سيد علي فى الدقيقة 18،بينما اضاف الهدف الثاني محمد الأمين حامية بالدقيقة 51.

وبهذا الفوز اشعل فريق شبيبة الساورة المنافسة في المجموعة الرابعة التي تضم النادي الأهلي حيث تصدر الفريق الجزائري الترتيب برصيد 8 نقاط،بينما جاء الاهلي بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط متساوي مع فيتا كلوب،وفي المركز الأخير سيمبا التنزاني بـ6 نقاط.

ويواجه الأهلي شبيبة الساورة يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات وفي مواجهة مصيرية تحسم تأهل الفريق الأحمر.

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