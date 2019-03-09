هاني سري الدين: الانتهاء من إعداد أول فيلم وثائقي عن تاريخ حزب الوفد

كشف الدكتور هاني سري الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد خلال زيارته اليوم لبيت الأمة في إطار احتفالات الوفد بمرور 100 سنة على ثورة 1919 عن أنه تم الانتهاء من إعداد أول فيلم تسجيلي وثائقي يتناول تاريخ حزب الوفد تمهيدا لعرضه ، حيث يأتي إنتاج الفيلم وتقديمه وإتاحته لجميع المصريين في إطار إحتفالات حزب الوفد بمئوية ثورة 1919، والتي تبدأ خلال الشهر الحالي.



وأكد سري الدين أن الفيلم الذي يقوم برعايته، مهدى إلى جموع الوفديين في مختلف أنحاء مصر، مستعرضا تاريخ الوفد كفكرة ونضال ومبادئ وقيم عظيمة وراسخة.



وأشار إلى أن الفيلم يستهدف تقديم توثيق حقيقي لجانب هام من تاريخ مصر، تعرض على مدى عدة عقود لتشويه وتجاهل متعمدين.



وقال "سري الدين" إنه تم تكليف الكاتب شريف عارف، مقرر لجنة الإعلام بحزب الوفد بكتابة سيناريو الفيلم، ويخرجه المخرج سامح سند، بمشاركة نخبة من المبدعين والفنيين المتميزين.



وأوضح أن الفيلم الذي مدته حوالى ساعة ويراعي تقديم قراءة حيادية لتاريخ الوفد، بلغة سلسة وبسيطة، اعتمادا على شهادات ووثائق تفصيلية تناولت كفاح الوفد، منذ تأسيس الوفد المصري، مرورا بثورة 1919، وإنشاء الحزب، وحكومة الشعب، وتاريخ الزعيمين سعد زغلول، ومصطفى النحاس،وإنجازات الوفد حتى سنة 1952.



وأكد أن تاريخ حزب الوفد وثورة 1919 لا يخص حزب الوفد وحده وإنما يخص المصريين جميعا، مشيرا إلى أن ثورة 1919 مثلت ميلادا حقيقيا للقومية المصرية ولمبادئ الاستقلال، الوحدة الوطنية، الاحتكام للشعب، وتقدير المرأة.