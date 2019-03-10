مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد، 10 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:



كأس الكونفدرالية الأفريقية:

بيترو أتلتيكو - أنجولا X نصر حسين داي - الجزائر.. 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7

نكانا - زامبيا X زيسكو يونايتد - زامبيا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

أشانتي كوتوكو - غانا X الهلال - السودان - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1



الرجاء الرياضي - المغرب X حسنية أكادير - المغرب - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7

النادي الصفاقسي - تونس X النجم الساحلي - تونس - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

ساليتاس - بوركينا فاسو X إينوجو رينجرز - نيجيريا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9



نهضة بركان - المغرب X أوثو دويو - الكونجو - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

الزمالك X جورماهيا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1



الدوري الإنجليزي:

ليفربول X بيرنلي - 2:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

تشيلسي X ولفرهامبتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

أرسنال X مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2



الدوري الإسباني:

سيلتا فيجو X ريال بيتيس - 1:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 6

جيرونا X فالنسيا- 5:15 مساءً - beIN SPORTS HD 3

إشبيلية X ريال سوسيداد- 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

ليفانتي X فياريال - 7:30 مساءً -beIN SPORTS HD 13 EN

بلد الوليد X ريال مدريد - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3



الدوري الإيطالي:

بولونيا X كالياري - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4

إنتر ميلان X سبال - 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 4

سامدوريا X أتلانتا - 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 8

فروزينوني X تورينو - 4:00 مساءً

ساسولوX نابولي - 7:00 مساءً -beIN SPORTS HD 4

فيورنتينا X لاتسيو - 9:30 مساءً -beIN SPORTS HD 4



الدوري الألماني:

هوفنهايم X نورنبيرج 4:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

هانوفر 96 X باير ليفركوزن 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5



الدوري الفرنسي:

مونبلييه X أنجيه - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN

سانت إيتيان X ليل - 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 6

تولوز X جانجون - 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 9

رين X كان - 6:00 مساءً -beIN SPORTS HD 8

مارسيليا X نيس - 10:00 مساءً -beIN SPORTS HD 6